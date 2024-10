Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Non so se andremo in penalità per la Power Unit. Non cambierò il mio modo di guidare”

Leggi tutto 📰 Oasport.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Maxsa di trovarsi di fronte ad un fine settimana di estrema importanza per la sua rincorsa al quarto titolo iridato. La conferma arriva dalla conferenza che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Interlagos ci attende un weekend tutto da vivere con la Sprint Race del sabato che andrà ulteriormente a sparigliare le carte in uno scenario che, nelle ultime settimane, ha visto una Red Bull crollare a livello tecnico con la McLaren e la Ferrari che sono andate a vincere gare a ripetizione, con l’olandese che è diventato più protagonista per penalizzazioni varie che per quanto fatto vedere in pista.