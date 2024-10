Oasport.it - F1, Lewis Hamilton alla vigilia di Interlagos: “Stagione turbolenta. Sono colpito dai progressi della Ferrari”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il lungo weekend del Gran Premio del Brasile 2024 si è aperto quest’oggi aper la Formula Uno con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cuiera uno dei protagonisti più attesi. Il britannico vuole chiudere bene la sua ultimacon la Mercedes, in attesa di sbarcare a Maranello per vestirsi di rosso a partire dprossima annata. “Entusiasta di essere qui,emozionato ogni volta che intraprendo questo viaggio. Ogni volta imparo qualcosa di più su questa cultura. È un’atmosfera unica che ti porti dentro per tutto il weekend. Guiderò una macchina di Senna, non avrei mai pensato di poterlo fare su questo circuito. Ho detto di sì al volo. L’ho fatto a Silverstone, ma guidarla qui sarà una sensazione unica e spero ci sia tanta gente a guardare. Mi auguro di avere il suo casco.