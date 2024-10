Elezioni Usa 2024, Trump su un camion della spazzatura: «In onore di Harris e Biden» – Il video (Di giovedì 31 ottobre 2024) Donald Trump su un camion della spazzatura in favore di telecamere: «Vi piace? È in onore di Kamala e Joe Biden». La trovata elettorale del candidato repubblicano alla Casa Bianca è solo l’ultimo capitolo di quello che è già stato definito “Garbagegate”. Scoppiata con la battuta di un comico sul palco conservatore del Madison Square Garden, la polemica ha investito soprattutto l’attuale presidente Usa Joe Biden che ha commesso l’ennesima gaffe. Leggi la nostra guida alle Elezioni Usa 2024 October 31, 2024 La battuta: «Porto Rico un’isola galleggiante di spazzatura» Come scrive Massimo Gaggi sul Corriere, a lanciare l’ultimo trend della campagna elettorale americana è stato il comico conservatore Tony Hinchcliffe. Al Madison Square Garden di New York, Hinchcliffe ha parlato di Porto Rico come «un’isola galleggiante di spazzatura». Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) Donaldsu unin favore di telecamere: «Vi piace? È indi Kamala e Joe». La trovata elettorale del candidato repubblicano alla Casa Bianca è solo l’ultimo capitolo di quello che è già stato definito “Garbagegate”. Scoppiata con la battuta di un comico sul palco conservatore del Madison Square Garden, la polemica ha investito soprattutto l’attuale presidente Usa Joeche ha commesso l’ennesima gaffe. Leggi la nostra guida alleUsaOctober 31,La battuta: «Porto Rico un’isola galleggiante di» Come scrive Massimo Gaggi sul Corriere, a lanciare l’ultimo trendcampagna elettorale americana è stato il comico conservatore Tony Hinchcliffe. Al Madison Square Garden di New York, Hinchcliffe ha parlato di Porto Rico come «un’isola galleggiante di».

