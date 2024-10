Lanazione.it - Due novembre. Deviazioni in zona cimitero

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Modifiche alla viabilità durante le festività di inizio, per gestire l’aumento di veicoli e pedoni vicino ai cimiteri. In particolare, nella giornata di domani (dalle 9 alle 18.30) scatterà il senso unico alternato vicino al camposanto di San Miniato (via Sorelle Grammatica e via degli Alberti) con creazione di un percorso pedonale protetto. Riservati due posti per veicoli di persone invalide. Dalle 14.30 alle 18.30, divieto di sosta lungo via delle Bertesche e nel viale d’accesso aldi San Mauro. Il 4, divieto di transito per i veicoli in piazza della Repubblica, vicino al municipio, con obbligo di svolta su percorsi alternativi e divieto di sosta vicino al monumento ai caduti, per consentire il deposito di una corona. Nella stessa data (ore 16-17.30) sospesa la circolazione su varie strade durante il passaggio del corteo per ildi San Miniato.