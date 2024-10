Donna muore schiacciata dalla sua auto mentre fa benzina (Di giovedì 31 ottobre 2024) Drammatico incidente a Perugia, lungo via dei Filosofi, nel pomeriggio di oggi giovedì 31 ottobre. Una Donna è stata travolta dalla sua auto al distributore di carburante ed è morta schiacciata contro un'altra vettura.Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Inutili, purtroppo Europa.today.it - Donna muore schiacciata dalla sua auto mentre fa benzina Leggi tutto 📰 Europa.today.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Drammatico incidente a Perugia, lungo via dei Filosofi, nel pomeriggio di oggi giovedì 31 ottobre. Unaè stata travoltasuaal distributore di carburante ed è mortacontro un'altra vettura.Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Inutili, purtroppo

Perugia, 31 ottobre 2024 – Tragedia ad una pompa di benzina lungo via dei Filosofi a Perugia. Una donna di 65 anni è morta schiacciata tra due auto, la sua ed un’altra che si trovava parcheggiata all’ ...

Una donna di 65 anni di origini iraniane, residente a Perugia, è morta schiacciata dalla sua stessa auto, in via dei Filosofi. L'incidente intorno alle 17. Stava facendo rifornimento al distributore e ...

PERUGIA Una donna di 65 anni è morta schiacciata dalla propria auto nel pomeriggio di giovedì, intorno alle cinque, in un distributore di benzina in via dei Filosofi.

Una donna di 59 anni è morta giovedì pomeriggio alla pompa di benzina di via dei Filosofi a Perugia. Secondo una prima ricostruzione la signora sarebbe arrivata alla stazione di rifornimento e una vol ...