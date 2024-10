Criminalità, vasta operazione della polizia contro quella giovanile: 37 arresti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono state tratte in arresto 37 persone, tra cui 5 minorenni, per reati contro la persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti, 51 denunciate in stato di libertà, di cui 17 minorenni, per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sono i risultati dell’operazione contro la Criminalità giovanile eseguita oggi da oltre 800 agenti in 30 diverse città italiane. Sono stati individuati 700 profili social inneggianti all’uso della violenza fisica, anche contro appartenenti alle Forze di polizia, nonché di armi da fuoco e da taglio; circa 200 dei menzionati profili sono stati segnalati alle competenti Autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento. Lapresse.it - Criminalità, vasta operazione della polizia contro quella giovanile: 37 arresti Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono state tratte in arresto 37 persone, tra cui 5 minorenni, per reatila persona e il patrimonio e in materia di stupefacenti, 51 denunciate in stato di libertà, di cui 17 minorenni, per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Sono i risultati dell’laeseguita oggi da oltre 800 agenti in 30 diverse città italiane. Sono stati individuati 700 profili social inneggianti all’usoviolenza fisica, ancheappartenenti alle Forze di, nonché di armi da fuoco e da taglio; circa 200 dei menzionati profili sono stati segnalati alle competenti Autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento.

Criminalità, vasta operazione della polizia contro quella giovanile: 37 arresti

Torino, 31 ott. (LaPresse) - Sono state tratte in arresto 37 persone, tra cui 5 minorenni, per reati contro la persona e il patrimonio e in ...

Operazione di polizia contro la criminalità giovanile in Italia

Recentemente, oltre 8.600 persone sono state controllate in una vasta operazione di polizia

Operazione polizia contro la criminalità giovanile, 37 arresti

Oltre 8600 persone controllate, 37 arresti e 51 denunce. E' il bilancio una vasta operazione di polizia giudiziaria,volta al contrasto della criminalità giovanile, che ha coinvolto 800 operatori su

Maxi-operazione della Polizia in tutta Italia: nel mirino i baby-criminali

Questa mattina, con l'impiego di 800 operatori della Polizia di Stato, coordinati dallo SCO (Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato), si è conclusa una vasta operazione di