Corrado Oddi | Tra Letteratura Teatro e Musica – La Voce Narrante che Conquista le Scene

(Di giovedì 31 ottobre 2024), noto attore e, continua a lasciare il segno nel mondo dele della, dove porta il suo talento unico che unisce recitazione e. Con una carriera costruita nel mondo dele della narrazione letteraria,ha sviluppato un legame profondo con il concorso letterario della comunità luterana evangelica di Napoli, per il quale è lettore ufficiale dei racconti vincitori. “Ogni racconto è come guardare un film, grazie a una narrazione che lascia immagini forti e vivide,” ha dichiarato. Un Incontro tra: Dalla Narrazione alla Partiturale Un aspetto distintivo del lavoro diè l’interpretazione inrecitante accompagnata dadal vivo, come nel progetto Un Viaggio Chiamato Amore.