Calhanoglu e Acerbi infortunati, novità positive in vista di Inter-Venezia! (Di giovedì 31 ottobre 2024) Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi sono i due osservati speciali di Simone Inzaghi nell'allenamento nerazzurro. I due infortunati proseguono col recupero, sul quale arrivano importanti informazioni in vista di Inter-Venezia. IL PUNTO SUL RECUPERO – La squadra di Simone Inzaghi ha chiuso egregiamente, con un netto 0-3, la trasferta di Empoli di ieri sera. Ma c'è alle porte un altro match, che precederà gli importanti impegni contro Arsenal e Napoli, per cui i nerazzurri hanno già ricominciato ad allenarsi. Per il prossimo duro blocco di partire, oltre all'impegno e al lavoro, l'allenatore nerazzurro avrà bisogno di quante più forze possibili in campo e in panchina. Non si può, allora, non guardare all'infermeria, nella quale vi sono ancora una serie di importanti giocatori.

