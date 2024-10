Gaeta.it - Arriva a Roma “Dino Park”: il villaggio giurassico che porta i dinosauri tra noi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’incredibile avventura attende i cittadinini e i turisti. Dal 9 novembre all’1 dicembre 2024,ospiterà “”, il primo parcoitinerante in Italia. Situato in viale Tor di Quinto 57, il parco offre un’opportunità unica di avvicinarsi ai giganti della preistoria, permettendo ai visitatori di immergersi nel mondo affascinante deisauri. Questa “live experience” è pensata in particolare per famiglie e bambini, creando un contesto dove storia e divertimento si fondono. Un’esperienza immersiva consauri realistici Il “” si distingue per la presenza di repliche a grandezza naturale di diverse specie disauri, inclusi il terribile Tyrannosaurus Rex e l’imponente Spinosauro.