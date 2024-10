Anche la Cgil a favore di AnconAmbiente come gestore unico dei rifiuti: «Senza a rischio i livelli occupazionali» (Di giovedì 31 ottobre 2024) ANCONA – Dopo la Uiltrasporti Marche Anche la Fp Cgil Ancona dice la sua sul gestore unico dei rifiuti per la provincia di Ancona ed «esprime preoccupazione per i ricorsi al Tar delle Marche di Marche Multiservizi e Rieco che rischiano di compromettere, o comunque di allungare, i tempi Anconatoday.it - Anche la Cgil a favore di AnconAmbiente come gestore unico dei rifiuti: «Senza a rischio i livelli occupazionali» Leggi tutto 📰 Anconatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ANCONA – Dopo la Uiltrasporti Marchela FpAncona dice la sua suldeiper la provincia di Ancona ed «esprime preoccupazione per i ricorsi al Tar delle Marche di Marche Multiservizi e Rieco che rischiano di compromettere, o comunque di allungare, i tempi

Sciopero generale: CGIL e UIL contro la manovra, la Cisl si dissocia

(teleborsa.it)

CGIL e UIL scendono in piazza contro la legge di Bilancio proposta dal governo Meloni, annunciando uno sciopero generale per il 29 novembre, senza ...

Sanità definanziata, sciopero Cgil e Uil il 29 novembre

(nurse24.it)

Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale per il 29 novembre. L’annuncio è stato fatto dai segretari generali dei due sindacati durante una conferenza stampa convocata dopo che il Governo ha tras ...

CGIL vs. CISL/ La differenza tra i partiti-sindacali e un sindacato riformista svelata dalla manovra

(ilsussidiario.net)

Di fronte alla manovra i sindacati hanno assunto decisioni diverse: lo sciopero generale di Cgil e Uil e il dialogo della Cisl ...

Torna lo sciopero generale, Cgil e Uil contro la manovra

(ansa.it)

Una manovra "inadeguata": Cgil e Uil scendono in piazza, di nuovo senza la Cisl, e contro le scelte messe in campo dal governo Meloni. E per chiedere di cambiare la legge di Bilancio tornano a ...