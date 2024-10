Ambrosini: “Milan, ecco cosa è mancato contro il Napoli. Su Leao …” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Intervenuto negli studi di Radio Serie A, Massimo Ambrosini ha offerto un’analisi approfondita sulla sconfitta del Milan contro il Napoli Pianetamilan.it - Ambrosini: “Milan, ecco cosa è mancato contro il Napoli. Su Leao …” Leggi tutto 📰 Pianetamilan.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Intervenuto negli studi di Radio Serie A, Massimoha offerto un’analisi approfondita sulla sconfitta delil

Ambrosini critico sul Milan: «Credo sia mancata questa cosa, il paragone con Conte…»

Ambrosini critico sul Milan: «Credo sia mancata questa cosa, il paragone con Conte…». Le ultimissime sulla squadra rossonera Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, ha parlato a Radio Serie A dopo ...

Ambrosini preoccupato: «Il Milan perde tanto col Napoli senza Pulisic e Reijnders»

Ambrosini a Dazn ha espresso una preoccupazione per il Milan che affronta il Napoli senza diversi big. Le dichiarazioni prima della partita. LE DICHIARAZIONI – «Il Milan perde tanto, si era basato ...

Ambrosini: «Esclusioni Leao non è più un segnale, ormai è una scelta di Fonseca. Il Milan non può farne a meno»

Le parole di Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, sul rapporto tra Paulo Fonseca e Rafael Leao. Tutti i dettagli Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a Radio Serie A d ...

Ambrosini e la difesa del Milan: "Alla lunga la paghi se continui a cambiare i centrali"

Ambrosini e la difesa del Milan: 'Alla lunga la paghi se continui a cambiare i centrali' Nella sfida contro il Napoli, Paulo Fonseca ha puntato su Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic come coppia di cent ...