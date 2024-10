Alluvione Spagna, proseguono le ricerche dei dispersi a Valencia: almeno 95 i morti (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Riprendono oggi in Spagna le ricerche dei dispersi nelle gravi alluvioni che tra martedì e mercoledì hanno colpito la provincia di Valencia e quelle vicine di Castiglia-La Mancia e Malaga. Al momento si contano 95 morti, ma si teme che il bilancio possa aumentare, dato che il numero dei dispersi è imprecisato. Alle L'articolo Alluvione Spagna, proseguono le ricerche dei dispersi a Valencia: almeno 95 i morti proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Riprendono oggi inledeinelle gravi alluvioni che tra martedì e mercoledì hanno colpito la provincia die quelle vicine di Castiglia-La Mancia e Malaga. Al momento si contano 95, ma si teme che il bilancio possa aumentare, dato che il numero deiè imprecisato. Alle L'articololedei95 iproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Alluvione Spagna, proseguono le ricerche dei dispersi a Valencia: almeno 95 i morti

(Adnkronos) – Riprendono oggi in Spagna le ricerche dei dispersi nelle gravi alluvioni che tra martedì e mercoledì hanno colpito la provincia di Valencia e quelle vicine di Castiglia-La Mancia e Malag ...

Alluvione a Valencia: ripartono le ricerche tra le macerie dopo le piogge torrenziali

Il Centro di Coordinamento delle Emergenze ha annunciato oggi la ripresa delle operazioni di ricerca nella regione di Valencia, duramente colpita dalle ...

Alluvione in Spagna, sale a 64 il bilancio delle vittime a Valencia: aumentano i dispersi

Sale a 64 il numero delle persone morte nella regione di Valencia a causa dell'alluvione: il numero continua a salire ...

Alluvione in Spagna, Dana perde forza ma il Paese conta i danni: «Solo fango e dolore». Si cercano ancora i dispersi

Le piogge torrenziali cadute nelle ultime ore in Spagna cominciano a perdere intensità, quindi perde forza il fenomeno della Dana in seguito al quale si sono verificate devastanti alluvioni in alcune ...