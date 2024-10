Alluvione in Spagna, le incredibili immagini di Copernicus: la mole di detriti invade il Mediterraneo. (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le conseguenze delle incredibili alluvioni che hanno colpito le Comunitat di Valencia e l’Andalusia tra il 29 e il 30 ottobre sono visibili anche dallo spazio. Il satellite Copernicus Sentinel-3 ha scattato un’istantanea della situazione post piogge torrenziali: immense quantità di detriti, in marrone chiaro, sono finite dentro il Mediterraneo. Il Servizio di Gestione delle Emergenze di Copernicus (CEMS) è stato attivato per fornire valutazioni sull’estensione delle inondazioni e sui danni della situazione a Valencia. Il bilancio è di 95 morti e 120.000 gli sfollati. Nel frattempo, il governatore della Comunità Valenciana, Carlos Mazón, si difende dalle accuse di aver sottovalutato la portata della devastante Alluvione che ha devastato la sua regione: «Abbiamo avvisato della situazione già da domenica». Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le conseguenze dellealluvioni che hanno colpito le Comunitat di Valencia e l’Andalusia tra il 29 e il 30 ottobre sono visibili anche dallo spazio. Il satelliteSentinel-3 ha scattato un’istantanea della situazione post piogge torrenziali: immense quantità di, in marrone chiaro, sono finite dentro il. Il Servizio di Gestione delle Emergenze di(CEMS) è stato attivato per fornire valutazioni sull’estensione delle inondazioni e sui danni della situazione a Valencia. Il bilancio è di 95 morti e 120.000 gli sfollati. Nel frattempo, il governatore della Comunità Valenciana, Carlos Mazón, si difende dalle accuse di aver sottovalutato la portata della devastanteche ha devastato la sua regione: «Abbiamo avvisato della situazione già da domenica».

