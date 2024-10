Alluvione in Spagna, il bilancio sale a oltre 90 vittime mentre è polemica sui sistemi di allarme (Di giovedì 31 ottobre 2024) È salito ad almeno 95 morti il bilancio delle gravi inondazioni torrenziali causate dal fenomeno meteorologico Dana, che ha colpito duramente le regioni spagnole di Valencia e Castilla-La Mancha. La maggior parte delle vittime, 92, si trovavano a Valencia, due in Castilla-La Mancha e una a Malaga. Molte persone risultano ancora disperse, ma non si hanno dati ufficiali su quante siano. Ciò «dimostra la tremenda grandezza di questa tragedia», ha spiegato il ministro per le Politiche territoriali, Ángel Víctor Torres. La tempesta minaccia ora la provincia di Barcellona, dove mercoledì è stata diramata un’allerta rossa per piogge, grandine e vento. Lettera43.it - Alluvione in Spagna, il bilancio sale a oltre 90 vittime mentre è polemica sui sistemi di allarme Leggi tutto 📰 Lettera43.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È salito ad almeno 95 morti ildelle gravi inondazioni torrenziali causate dal fenomeno meteorologico Dana, che ha colpito duramente le regioni spagnole di Valencia e Castilla-La Mancha. La maggior parte delle, 92, si trovavano a Valencia, due in Castilla-La Mancha e una a Malaga. Molte persone risultano ancora disperse, ma non si hanno dati ufficiali su quante siano. Ciò «dimostra la tremenda grandezza di questa tragedia», ha spiegato il ministro per le Politiche territoriali, Ángel Víctor Torres. La tempesta minaccia ora la provincia di Barcellona, dove mercoledì è stata diramata un’allerta rossa per piogge, grandine e vento.

