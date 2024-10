Liberoquotidiano.it - "Alcuni giudici fanno finta di non saperlo": la Ceccardi smaschera le toghe anti-Meloni in tv

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Mentre la sinistra è impegnata a fare a pezzi il decreto Albania e le misure che il governo ha messo sul campo per contrastare l'immigrazione clandestina, c'è chi prova a dire come stanno le cose e soprattutto quali sono le ricette più efficaci per regolarizzare un fenomeno che per anni, grazie ai governi di sinistra, è stato fuori controllo. Susanna, europarlamentare della Lega, a 4 di Sera non usa giri di parole: "In questi ultimi anni in Europa sono arrivate ondate di immigrazione massiccia e incontrollata che creano problemi dal punto di vista dell'ordine pubblico, della sicurezza e anche del terrorismo. La risposta non può essere quella di una parte di magistratura". “In virtù della divisione dei poteri - ha aggiunto- bisogna che la magistratura rispetti il potere esecutivo e il potere legislativo, che sono poteri dello Stato.