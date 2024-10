Affronta l'Inverno Senza Malattie: Il ruolo chiave della salute intestinale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lo sappiamo, autunno e Inverno spesso significano giornate umide, freddo e di conseguenza influenza, mal di gola, raffreddori e Malattie stagionali varie. Ma possiamo agire in anticipo e rafforzare il nostro sistema immunitario con pochi gesti. Un elemento cruciale e assolutamente da non sottovalutare è il nostro intestino: ma perché è così importante per il sistema immunitario? E come possiamo prendercene cura per passare l'Inverno Senza problemi?   Il legame tra intestino e sistema immunitario Il nostro intestino è molto più di un semplice organo digerente. Al suo interno vive un complesso ecosistema di batteri, virus e altri microrganismi, noto come microbiota intestinale. Questo insieme di microrganismi svolge funzioni essenziali per il benessere dell'organismo e ha un ruolo centrale nel mantenimento di un sistema immunitario efficiente. Liberoquotidiano.it - Affronta l'Inverno Senza Malattie: Il ruolo chiave della salute intestinale Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lo sappiamo, autunno espesso significano giornate umide, freddo e di conseguenza influenza, mal di gola, raffreddori estagionali varie. Ma possiamo agire in anticipo e rafforzare il nostro sistema immunitario con pochi gesti. Un elemento cruciale e assolutamente da non sottovalutare è il nostro intestino: ma perché è così importante per il sistema immunitario? E come possiamo prendercene cura per passare l'problemi?   Il legame tra intestino e sistema immunitario Il nostro intestino è molto più di un semplice organo digerente. Al suo interno vive un complesso ecosistema di batteri, virus e altri microrganismi, noto come microbiota. Questo insieme di microrganismi svolge funzioni essenziali per il benessere dell'organismo e ha uncentrale nel mantenimento di un sistema immunitario efficiente.

