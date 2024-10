Venezia-Udinese: programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti su Dazn di Venezia-Udinese, match valido per la decima giornata della Serie A 2024/2025. Nel turno infrasettimanale i lagunari vogliono tornare alla vittoria, fin qui conosciuta solo una volta in stagione, e dovranno farlo contro i friulani che sono protagonisti di un avvio di campionato davvero sopra le righe. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.30 di mercoledì 30 ottobre. I telecronisti DI Venezia-Udinese Venezia-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Luca Farina. Venezia-Udinese: programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ile isudi, match valido per la decima giornata della. Nel turno infrasettimanale i lagunari vogliono tornare alla vittoria, fin qui conosciuta solo una volta in stagione, e dovranno farlo contro i friulani che sono protagonisti di un avvio di campionato davvero sopra le righe. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.30 di mercoledì 30 ottobre. IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Luca Farina.SportFace.

