Terzo mandato, De Luca non si ferma: "Andiamo avanti comunque, va bene?" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Ancora con questo Terzo mandato? E' politica politicante. Io ricordo sempre e lo dico ai nostri concittadini: ricordatevi che le vostre famiglie, i vostri figli, le vostre aziende contano piu' dei partiti e della politica politicante. Noi andremo avanti comunque. Va bene?". Con queste parole il Salernotoday.it - Terzo mandato, De Luca non si ferma: "Andiamo avanti comunque, va bene?" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Ancora con questo? E' politica politicante. Io ricordo sempre e lo dico ai nostri concittadini: ricordatevi che le vostre famiglie, i vostri figli, le vostre aziende contano piu' dei partiti e della politica politicante. Noi andremo. Va?". Con queste parole il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: De Luca, 'terzo mandato? Io vado avanti comunque'; De Luca confida nel “Lodo Zaia” per il terzo mandato. La norma del 2004 “non ha valore retroattivo e quindi non tiene conto delle precedenti candidature”; Il Pd e il terzo mandato, De Luca: "Non bruciamo il lavoro di dieci anni"; Campania, terzo mandato per De Luca: proposta di legge di Azione in Commissione regionale - LaPresse; De Luca cerca il terzo mandato, Emiliano si sfila: le strade diverse dei due «viceré»; Terzo mandato senza ostacoli, De Luca consegna la strategia ai consiglieri. I dem attendono Schlein; Leggi >>>

De Luca, "terzo mandato? Io vado avanti comunque"

(ansa.it)

"Ancora con il terzo mandato? Io ricordo sempre, e lo dico ai nostri concittadini: ricordatevi che le vostre famiglie, i vostri figli, le vostre aziende contano più dei partiti e della politica politi ...

Terzo mandato De Luca: come funziona la norma Zaia con il tetto al doppio mandato

(msn.com)

L'ultima seduta regionale è stata tra le più affollate di sempre. Motivo? ovviamente la discussione, che ormai va avanti da mesi, sulla possibilità che Vincenzo De Luca ...

Terzo mandato De Luca, incardinata la legge regionale: cosa succede ora

(msn.com)

Non può essere eletto alla carica di presidente della Regione Campania chi si candida dopo esserlo già stato per due mandati ...

Elezioni Regionali in Campania Vincenzo De Luca terzo mandato, ora il Pd dice sì: voterà la “norma Zaia”

(ilmattino.it)

Video Terzo mandato Video Terzo mandato

Possibile se il passaggio di ieri in I commissione è il più importante del quasi-decennio De Luca. Anzitutto il recepimento della norma nazionale sul tetto a doppio mandato che, di fatto, apre ad un ...