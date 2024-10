Supplenze sostegno, in Sicilia già 15.000 posti in deroga. Per i docenti possibilità di conferma sul posto anche il prossimo anno scolastico (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Supplenze sostegno sono al centro del dibattito sulle assunzioni del personale docente. Arriva dal Ministro stesso la buona notizia di un investimento in Legge di Bilancio per la trasformazione in organico di diritto di una parte dei posti oggi assegnati in deroga. In Sicilia sono già più di 15mila, mentre lo scorso anno scolastico 2023/24 si era chiuso con 14.000 posti. L'articolo Supplenze sostegno, in Sicilia già 15.000 posti in deroga. Per i docenti possibilità di conferma sul posto anche il prossimo anno scolastico . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)sono al centro del dibattito sulle assunzioni del personale docente. Arriva dal Ministro stesso la buona notizia di un investimento in Legge di Bilancio per la trasformazione in organico di diritto di una parte deioggi assegnati in. Insono già più di 15mila, mentre lo scorso2023/24 si era chiuso con 14.000. L'articolo, ingià 15.000in. Per idisulil

