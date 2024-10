“Spazzatura chi vota Trump”. Biden offende gli elettori di destra (video). Insulti anche dalla Harris (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Spazzatura”. Con queste il presidente americano Joe Biden si è scagliato contro i sostenitori di Donald Trump, reagendo al comizio del candidato repubblicano alle presidenziali del fine settimana al Madison Square Garden, caratterizzato da una retorica aggressiva. In una telefonata organizzata dal gruppo ispanico Voto Latino, Biden ha risposto a un comico del comizio di Trump che aveva definito Porto Rico “un’isola galleggiante di Spazzatura”. I sostenitori di Donald Trump non perdono tempo per sfruttare le parole del presidente Joe Biden, che in estate si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca per lasciare il posto a Kamala Harris. Secoloditalia.it - “Spazzatura chi vota Trump”. Biden offende gli elettori di destra (video). Insulti anche dalla Harris Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “”. Con queste il presidente americano Joesi è scagliato contro i sostenitori di Donald, reagendo al comizio del candidato repubblicano alle presidenziali del fine settimana al Madison Square Garden, caratterizzato da una retorica aggressiva. In una telefonata organizzata dal gruppo ispanico Voto Latino,ha risposto a un comico del comizio diche aveva definito Porto Rico “un’isola galleggiante di”. I sostenitori di Donaldnon perdono tempo per sfruttare le parole del presidente Joe, che in estate si è ritiratocorsa per la Casa Bianca per lasciare il posto a Kamala

Biden attacca Trump: «I portoricani sono brave persone, l'unica spazzatura sono i suoi sostenitori»

Il presidente condanna la battuta del comico che al comizio di Trump aveva definito Portorico«un'isola di spazzatura galleggiante». Ma le sue parole ricordano la frase di Hillary Clinton sui deplorevo ...

Biden, gaffe su "spazzatura" di Trump: la precisazione dopo le polemiche

Per Trump, il presidente ha offeso i sostenitori repubblicani. La Casa Bianca diffonde la trascrizione: "Biden parlava delle frasi discriminatorie su Porto Rico" "Spazzatura". E' polemica a meno di un ...

Biden definisce "spazzatura" i sostenitori di Trump. Il tycoon: "Perdonatelo"

“ Per favore, perdonatelo… non sa cos’ha detto ”. Sono le parole di Donald Trump, il candidato repubblicano alla Casa Bianca per le prossime elezioni americane, durante un raduno affollato ad Allentow ...

Lotta nel fango. Trump e Repubblicani all'assalto di Biden: "Ci ha definiti spazzatura". Ma non è così

"L'unica spazzatura che vedo - ha affermato il presidente secondo la trascrizione - è la demonizzazione dei suoi sostenitori, la sua demonizzazione degli ispanici, è inconcepibile e anti-americana. È ...