Spagna: piogge torrenziali, un morto in provincia di Malaga (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Madrid (Spagna), 30 ott. (LaPresse) – Una persona è morta nella provincia di Malaga per le piogge torrenziali. Si tratta della prima vittima registrata nella regione dell’Andalusia che si somma alle 70 della regione di Valencia e alle 2 in Castiglia-La Mancia. A dare la notizia è stato il governatore dell’Andalusia Juanma Moreno spiegando che la vittima è un uomo britannico di 71 anni che è morto in ospedale alcune ore dopo essere stato salvato dalla sua casa alla periferia di Alhaurín de la Torre. “Era in ipotermia ed è morto dopo aver subito diversi arresti cardiorespiratori. Un abbraccio alla famiglia”, ha scritto su X il governatore. Lapresse.it - Spagna: piogge torrenziali, un morto in provincia di Malaga Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Madrid (), 30 ott. (LaPresse) – Una persona è morta nelladiper le. Si tratta della prima vittima registrata nella regione dell’Andalusia che si somma alle 70 della regione di Valencia e alle 2 in Castiglia-La Mancia. A dare la notizia è stato il governatore dell’Andalusia Juanma Moreno spiegando che la vittima è un uomo britannico di 71 anni che èin ospedale alcune ore dopo essere stato salvato dalla sua casa alla periferia di Alhaurín de la Torre. “Era in ipotermia ed èdopo aver subito diversi arresti cardiorespiratori. Un abbraccio alla famiglia”, ha scritto su X il governatore.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Oltre 70 morti inper le; Disastro a Valencia, almeno 73 morti, molti dispersi: in 8 ore la pioggia di un anno; Alluvione in, 73 morti e decine di dispersi: a Valencia in 8 ore la pioggia di un anno. L'emergenza si sposta in Andalusia;in regione Valencia: oltre 50 morti; Alluvione ina Valencia: oltre 50 vittime; Maltempo in: bilancio drammatico: 62 morti, molti sono bambini - ItaliaOggi.it; Leggi >>>

Alluvione Valencia, Dana devasta Malaga: 44 persone intrappolate dalle piogge torrenziali, 4 comuni allagati

(msn.com)

Nelle ultime ore, il maltempo causato dal fenomeno estremo denominato "Dana" ha colpito duramente diverse province andaluse, in particolare Valencia e Malaga, causando ingenti danni e ...

Maltempo in Spagna: bilancio drammatico: 52 morti, molti sono bambini

(msn.com)

Fiumi straripati e piogge torrenziali nella zona di Valencia. Il premier Sanchez annuncia: una nuova ondata di maltempo sulle regioni devastate dalle alluvioni delle ultime ore ...

Almeno 51 morti in Spagna per le piogge torrenziali

(ansa.it)

E' salito a 51 il numero delle vittime delle piogge torrenziali nella provincia di Valencia, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Comunità Valenziana ripresi dalla radio Cadena Ser. Si tratta di un ...

Spagna, piogge torrenziali in regione Valencia: oltre 50 morti

(stream24.ilsole24ore.com)

(LaPresse) Continua a salire il bilancio delle vittime causate dalle improvvise inondazioni che nella Comunità Valenciana hanno spazzato ...