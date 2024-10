Movieplayer.it - Senna: le imprese di Ayrton in Formula 1 nel trailer della miniserie Netflix

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lain arrivo a fine novembre racconterà tutta la vita del campione di F1, dagli esordi alla Toleman alle vittorie in McLaren fino alla tragica fine a Imolaha diffuso il nuovodiche racconta la parabola sportiva e umana del campione brasiliano dida Silva, qui interpretato da Gabriel Leone. Con in sottofondo "Forever Young" degli Alphaville, il filmato presenta un flashback tra il giovane e il più anzianoal volante, che sa benissimo di essere destinato a diventare un pilota. Viene inoltre mostrato uno dei talenti più notevoli di: la capacità di correre sotto la pioggia in modo impeccabile. Il pilota è però anche consapevole che le corse automobilistiche nella sua epoca non sono ancora sicure.