Salumi richiamati per rischio listeria e salmonella

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un richiamo precauzionale per sospettomicrobiologico dimonocytogenes è stato emesso per un lotto di salame del marchio Borgo Dora, contrassegnato dal numero 348304 e prodotto dalficio Borgo Dora in uno stabilimento a Torino. Leggi anche: Fitoplancton, cos’è questa massa oceanica che misura come 250 milioni di elefanti I prodotti interessati comprendono il “Salame Mignon,” con data di scadenza fissata all’8 aprile 2025 e disponibile in formati da 90 grammi a pezzo e 720 grammi per fila, e il “Salame Il Torinetto,” con scadenza 7 aprile 2025, venduto in pezzi da 200 grammi e file da 800 grammi. Le autorità raccomandano ai consumatori di non consumare questi prodotti e di riportarli immediatamente al punto vendita dove sono stati acquistati. Gli avvisi sono pubblicati sul portale del Ministero della Salute.