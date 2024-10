Roma, Giubileo: controlli straordinari su stazioni e strutture ricettive (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rafforzati i controlli in vista del Giubileo: sotto osservazione la stazione Termini e diverse strutture ricettive In preparazione all’Anno Santo, la Polizia di Stato intensifica le operazioni di controllo in luoghi strategici e strutture ricettive della Capitale, con un focus particolare sulla stazione Termini e le aree limitrofe, da tempo considerate sensibili per possibili rischi alla sicurezza. L’iniziativa, disposta dal Questore di Roma, mira a garantire il rispetto delle normative e a prevenire situazioni di illegalità nel sistema ricettivo in vista dell’afflusso di pellegrini e visitatori. Nell’ambito di una vasta operazione interforze “ad alto impatto”, pattuglie della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale di Roma Capitale e AMA, insieme a unità cinofile e agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, hanno setacciato le zone critiche. Romadailynews.it - Roma, Giubileo: controlli straordinari su stazioni e strutture ricettive Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Rafforzati iin vista del: sotto osservazione la stazione Termini e diverseIn preparazione all’Anno Santo, la Polizia di Stato intensifica le operazioni di controllo in luoghi strategici edella Capitale, con un focus particolare sulla stazione Termini e le aree limitrofe, da tempo considerate sensibili per possibili rischi alla sicurezza. L’iniziativa, disposta dal Questore di, mira a garantire il rispetto delle normative e a prevenire situazioni di illegalità nel sistema ricettivo in vista dell’afflusso di pellegrini e visitatori. Nell’ambito di una vasta operazione interforze “ad alto impatto”, pattuglie della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale diCapitale e AMA, insieme a unità cinofile e agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, hanno setacciato le zone critiche.

