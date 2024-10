Ricoverato per un tumore, sbagliano l’anestesia e gli amputano l’avambraccio: medici denunciati (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un 69enne di Seveso (Monza e Brianza) doveva sottoporsi a un intervento per debellare il tumore alla prostata nella clinica San Carlo a Paderno Dugnano, lo scorso 8 luglio: dopo l'anestesia, avrebbe avuto un'ischemia a seguito della quale gli è stato amputato l'avambraccio. La vittima ha denunciato per lesioni colpose gravissime i medici. La clinica sta svolgendo ulteriori accertamenti. Fanpage.it - Ricoverato per un tumore, sbagliano l’anestesia e gli amputano l’avambraccio: medici denunciati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un 69enne di Seveso (Monza e Brianza) doveva sottoporsi a un intervento per debellare ilalla prostata nella clinica San Carlo a Paderno Dugnano, lo scorso 8 luglio: dopo l'anestesia, avrebbe avuto un'ischemia a seguito della quale gli è stato amputato l'avambraccio. La vittima ha denunciato per lesioni colpose gravissime i. La clinica sta svolgendo ulteriori accertamenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Doveva essere ricoverato per un tumore: avambraccio amputato dopo l'anestesia, denunciati; “Ho perso il braccio per una flebo": l’accusa di un pensionato di Seveso; Deve operarsi per un tumore alla prostata a Paderno Dugnano, ma i medici sbagliano e gli amputano un braccio; Sbagliano l'antibiotico e muore: ospedale di Pisa condannato ma il risarcimento è ridotto perché l'uomo era malato di cancro; “Ho una camera d’aria nel cervello dopo l’intervento per il tumore; Totò Schillaci morto a Palermo, aveva 59 anni: l'ex calciatore era ricoverato da giorni per un tumore; Leggi >>>

Ricoverato per un tumore, sbagliano l’anestesia e gli amputano l’avambraccio: medici denunciati

(fanpage.it)

Un 69enne di Seveso (Monza e Brianza) doveva sottoporsi a un intervento per debellare il tumore alla prostata nella clinica San Carlo a Paderno Dugnano ...

Deve essere operato per un tumore alla prostata ma, dopo l'anestesia, gli amputano l'avambraccio destro

(msn.com)

Un 69enne si deve operare per tumore alla prostata: a causa dell'anestesia gli amputano l'avambraccio destro. È successo a un signore di Seveso che ha denunciato per ...

Da tumori a maternità, ancora troppi ospedali sotto gli standard

(ansa.it)

Dopo lo shock della pandemia, che aveva ridotto al minimo l'attività ospedaliera, tornano a salire i ricoveri in Italia. Nel 2023 sono stati quasi 8 milioni, ovvero 312mila in più rispetto al 2022, to ...

La prevalenza dei tumori: il numero di chi vive dopo una diagnosi di tumore aumenta di circa il 3% l’anno

(quotidianosanita.it)

Video Ricoverato per Video Ricoverato per

Le altre sedi più frequenti sono il colon-retto (230.749), la tiroide (158.447) e l’endometrio (corpo dell’utero, 116.772 casi). I primi quattro tipi di tumore rappresentano il 71% di tutte ...