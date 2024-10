Rapporto Inps, in Campania cresce l’occupazione trainata dai contratti a tempo determinato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Come nel resto del Paese, la ripresa economica prosegue anche in Campania, dove cresce l’occupazione trainata dai contratti a tempo determinato, e, dal punto di vista dell’Inps, c’è un incremento delle entrate contributive molto confortante”. A spiegarlo è Vincenzo Tedesco, direttore Inps Campania, parlando a Napoli, nella Chiesa dei Santi Marcellino e Festo, dove è stato presentato il XXIII Rapporto Annuale dell’Istituto nazionale della Previdenza Sociale. Tedesco ricorda che in Campania ci sono ancora “tanti inoccupati, in particolare donne e giovani. Consentire a loro di entrare nel mondo del lavoro favorirebbe il contrasto alla denatalità, che potrebbe creare problemi alla sostenibilità di lungo periodo, ma il problema lo possiamo risolvere incrementando il lavoro e la raccolta dei contributi”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Come nel resto del Paese, la ripresa economica prosegue anche in, dovedai, e, dal punto di vista dell’, c’è un incremento delle entrate contributive molto confortante”. A spiegarlo è Vincenzo Tedesco, direttore, parlando a Napoli, nella Chiesa dei Santi Marcellino e Festo, dove è stato presentato il XXIIIAnnuale dell’Istituto nazionale della Previdenza Sociale. Tedesco ricorda che inci sono ancora “tanti inoccupati, in particolare donne e giovani. Consentire a loro di entrare nel mondo del lavoro favorirebbe il contrasto alla denatalità, che potrebbe creare problemi alla sostenibilità di lungo periodo, ma il problema lo possiamo risolvere incrementando il lavoro e la raccolta dei contributi”.

