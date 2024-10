Rapinano un ragazzo e tentano di rubargli il Rolex, presi tre giovani, uno minorenne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Polizia di Genova ha sottoposto a fermo di tre giovani di 16, 26 e 27 anni, tutti di nazionalità algerina,senza dimora e irregolari sul territorio nazionale per rapina in concorso.Ieri sera, intorno alle 20.40, le volanti dei Commissariati Sestri e Cornigliano sono intervenute in soccorso Genovatoday.it - Rapinano un ragazzo e tentano di rubargli il Rolex, presi tre giovani, uno minorenne Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Polizia di Genova ha sottoposto a fermo di tredi 16, 26 e 27 anni, tutti di nazionalità algerina,senza dimora e irregolari sul territorio nazionale per rapina in concorso.Ieri sera, intorno alle 20.40, le volanti dei Commissariati Sestri e Cornigliano sono intervenute in soccorso

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Rapinano un ragazzo e tentano di rubargli il Rolex, presi tre giovani, uno minorenne; Spruzzano spray urticante a un ragazzo e tentano di rubargli la collana; I due ragazzi che tentano di rapinare un 27enne sul treno e poi scappano in pullman; Bari, investito per sventare una rapina: il malvivente fa causa alla sua vittima; Rapina in centro, lo aggrediscono e gli rompono il setto nasale per rubargli il cellulare; PESCARA: 23ENNE TENTA DI RUBARE UNA BICI ELETTRICA, FERMATO ED ARRESTATO; Leggi >>>

Tentano di rubargli il motorino e lui reagisce: 16enne accoltellato a Napoli

(msn.com)

Ha tentato in ogni modo di impedire che gli portassero via lo scooter durante una rapina subita a Napoli: per questo motivo è stato accoltellato da due malviventi, finendo al pronto soccorso con una p ...

Napoli, aggredisce un ragazzo per rubargli il cellulare: bloccato dalla polizia

(ilmattino.it)

La Polizia di Stato ha arrestato per tentata rapina e lesioni personali un 41enne ghanese con precedenti di polizia. In particolare, gli agenti del Reparto Prevenzione Criminine ...

Stordiscono un ragazzo con calci e pugni in testa per rubargli il portafoglio: arrestati un 17enne e un 18enne

(msn.com)

L'aggressione è avvenuta nella zona del lungolago di Lecco. Un 17enne e un 18enne hanno percosso un ragazzo poco più grande per rubargli il portafoglio ...

Perugia, rapina in centro i ragazzini e minaccia i carabinieri: arrestato a 14 anni

(msn.com)

Video Rapinano ragazzo Video Rapinano ragazzo

Un ragazzino di 14 anni è stato arrestato dai carabinieri a Perugia con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti ...