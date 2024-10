Rapina da 25mila euro al Bar Moa di Barra, presunto rapinatore incastrato dal Dna su un guanto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) incastrato dal Dna presente su un guanto in lattice ritrovato sul luogo della Rapina: arrestato, si cercano i due complici ancora ignoti della Rapina. Fanpage.it - Rapina da 25mila euro al Bar Moa di Barra, presunto rapinatore incastrato dal Dna su un guanto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)dal Dna presente su unin lattice ritrovato sul luogo della: arrestato, si cercano i due complici ancora ignoti della

Attiva la lettura vocale Ieri la polizia ha tratto in arresto un soggetto accusato di rapina in concorso con altri due complici ancora non identificati, eseguita il 19 settembre 2023 ai danni del 'Bar ...

Il colpo il 19 settembre 2023 al bar Moa di Gianni Forte, imprenditore particolarmente attivo sul fronte della lotta alla criminalità ...

Colpo da 25mila euro al bar Moa, arrestato il rapinatore. Ieri la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in ...

