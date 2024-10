Provinciale 20, previsti lavori Rupe Pappona: si rafforza il sistema di protezione contro la caduta massi (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nell'ambito del cantiere in corso per il ripristino dei dissesti sulla Provinciale 20 a Rupe Pappona, è programmato un intervento urgente per il rafforzamento del sistema di protezione dalla caduta massi dalla Rupe. Le lavorazioni di disgaggiamento richiedono la temporanea sospensione della Forlitoday.it - Provinciale 20, previsti lavori Rupe Pappona: si rafforza il sistema di protezione contro la caduta massi Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nell'ambito del cantiere in corso per il ripristino dei dissesti sulla20 a, è programmato un intervento urgente per ilmento deldidalladalla. Le lavorazioni di disgaggiamento richiedono la temporanea sospensione della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Provinciale 20, previsti lavori Rupe Pappona: si rafforza il sistema di protezione contro la caduta massi; Provincia: oltre 20 milioni per il Centro Don Ziglio di Levico; PROSEGUONO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SP20 A MODIGLIANA, LOCALITA' RIVA DELLA PAPPONA; Ancora massi sulla Provinciale 11, strada chiusa. Slittano i lavori sulla SS 12; Allargamento della SP ex SS 234 nel tratto Albuzzano - Linarolo; Viabilità, chiusure in vista sulla Statale 36 e sulla Sp 72 tra Lierna e Varenna; Leggi >>>

Alluvione, nuova frana sulla Provinciale 20 a Modigliana: "Ritardi dei lavori responsabilità di Provincia e Comune"

(forlitoday.it)

rispetto all’allerta di residenti e aziende del comune di Modigliana "preoccupati dalla situazione disastrosa della strada provinciale 20 in località Pappona, i cui lavori di ripristino ...

Piana del Sele: ecco i lavori della Provincia. Interventi anche alle scuole di Eboli

(vocedistrada.it)

“Continuano gli impegni istituzionali della Provincia nel ... Partiranno a breve i lavori sulla sp 412 Acqua dei Pioppi, così come proseguiranno gli interventi di messa in sicurezza sulla sp 30", ...

Menaggio, scalo traghetto veicoli chiuso per 6 mesi: riapertura prevista per il 20 aprile 202529/10/2024

(espansionetv.it)

Da novembre e per sei mesi, è in programma la chiusura dello scalo traghetto veicoli di Menaggio, per importanti lavori ...

PONT CANAVESE - Ripartiti i lavori di allargamento della provinciale 47 della Valle Soana

(quotidianocanavese.it)

Riguardano il cosiddetto terzo lotto del tratto oggetto degli interventi iniziati con il primo nella primavera del 2019. Per le prime fasi dei lavori è previsto il transito a senso unico alternato ...