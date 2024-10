Pallamano qualificazioni Europei 2026 | 19 azzurri convocati da Trillini

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo i bagordi di fine maggio con laai Mondiali conquistata contro il Montenegro, la Nazionale maschile ditorna in campo per le prime due giornate del gruppo 4 delleagli. In particolare, il 6 novembre gligiocheranno a Puerto de Sagunto contro la Spagna e il 10 novembre ospiteranno al Palasport di Fasano la Serbia. Per questi impegni, il direttore tecnico Riccardoha diramato l’elenco dei, 19 in tutto. Di seguito ecco l’elenco. Portieri: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Black Devils), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano). Ali: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm\ESP), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Cassano Magnago), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Davide Pugliese (AD – 2001 – Junior Fasano).