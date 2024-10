Liberoquotidiano.it - "Ora puntiamo all'Emilia Romagna"; sfida dopo la Liguria, ora è panico a sinistra

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Oraanche all'": Matteo Rancan, capogruppo in consiglio regionale e segretario Lega, lo ha dettola vittoria del centrodestra in, dove è stato eletto governatore Marco Bucci. Sconfitto, invece, il dem Andrea Orlando. Riferendosi alle prossime regionali, che si terranno inil 17 e 18 novembre, il leghista ha aggiunto: "Con lo stesso spirito di collaborazione e impegno, siamo certi di poter portare un nuovo sistema, fatto di dialogo e sinergia, per costruire insieme un futuro migliore". "È il momento di lavorare a fianco delle regioni vicine per rispondere ai bisogni reali dei cittadini, creare opportunità e garantire una gestione efficace e innovativa - ha proseguito Rancan -. Avanti così, con entusiasmo e determinazione: la nostra missione continua”.