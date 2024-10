Moviola Empoli-Inter, voto 6 per Marchetti: coadiuvato dal VAR (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Empoli-Inter ha avuto Matteo Marchetti come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024-2025 e finito 0-3. Di seguito la valutazione del direttore di gara, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR. Moviola Empoli-Inter, PRIMO TEMPO – Un primo tempo decisamente complicato per Matteo Marchetti, che deve fare affidamento per due volte al VAR in occasione di due importantissimi episodi. Il primo al minuto 20, quando Matteo Darmian – su assist di Lautaro Martinez – trova il gol del momentaneo 0-1. Una rete che è però viziata da un controllo involontario di braccio, a causa del quale il direttore di gara decide di annullare e di riportare, dunque, il risultato sullo 0-0. Il secondo episodio arriva al 29?: Goglichidze entra malissimo sullo stinco di Marcus Thuram. Inter-news.it - Moviola Empoli-Inter, voto 6 per Marchetti: coadiuvato dal VAR Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha avuto Matteocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la decima giornata del campionato italiano di Serie A 2024-2025 e finito 0-3. Di seguito la valutazione del direttore di gara, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Un primo tempo decisamente complicato per Matteo, che deve fare affidamento per due volte al VAR in occasione di due importantissimi episodi. Il primo al minuto 20, quando Matteo Darmian – su assist di Lautaro Martinez – trova il gol del momentaneo 0-1. Una rete che è però viziata da un controllo involontario di braccio, a causa del quale il direttore di gara decide di annullare e di riportare, dunque, il risultato sullo 0-0. Il secondo episodio arriva al 29?: Goglichidze entra malissimo sullo stinco di Marcus Thuram.

