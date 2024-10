Sport.quotidiano.net - Motogp, Martin si fida di Ducati: “Non ho dubbi, sono impeccabili”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bologna, 30 ottobre 2024 – Diciassette punti, due weekend alla fine e una piccola altalena di risultati tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Dopo Misano Bagnaia era sceso a 24 punti di ritardo, poi era rientrato a meno dieci al termine del gp del Giappone, ma tra Australia e Thailandia è tornato a meno 17 nonostante la vittoria nella gara domenicale di Buriram. In termini di successi ilsta ufficiale è nettamente avanti, ma evidentemente cistati degli errori di troppo se oggi Jorge è in vantaggio e dunque con i galloni di favorito per il titolo 2024. Il numero uno e campione in carica può chiudere la stagione a pari punti e confermare l’iride, ma lo spagnolo da qui in avanti può sempre chiudere secondo per trionfare di un solo punto (511 a 510).