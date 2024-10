Ilrestodelcarlino.it - “Mobilità, l’odissea infinita di noi studenti”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bologna, 30 ottobre 2024 – Anno scolastico nuovo, problemi vecchi. Come quello dei trasporti che coinvolgono migliaia di ragazzi tutti giorni. Oggi il podcast ‘Il Resto di Bologna’ – da ascoltare sul nostro sito o sulle principali piattaforme di riproduzione – torna sui temi che riguardano il mondo scolastico e, dunque, un po’ tutti noi. Autobus affollati, corse insufficienti e troppo lunghe, territori sull’Appennino ‘scoperti’ dal servizio pubblico. Unaa ostacoli che in questo periodo è amplificata dai cantieri. Per una volta facciamo parlare loro, i ragazzi, che ogni giorno si spostano in bus per raggiungere la scuola. E, a volte, è una vera odissea. Cesare frequenta il liceo artistico Arcangeli di via Marchetti: “Parto per le 6.40 e arrivo a scuola per le 7.50. Prendo il 21, poi il 20 e il 39 o il 13 o il 96. Se uno tarda o non passa, arrivo a scuola mezz’ora dopo.