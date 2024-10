Minacce di morte via Telegram a Matteo Bassetti: cinque condanne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) cinque condanne in abbreviato , con pene comprese tra gli otto mesi e un anno e quattro mesi, due patteggiamenti e quattro rinvii a giudizio. E’ quanto deciso dal giudice per le 11 persone accusate di stalking di gruppo e istigazione a delinquere ai danni di Matteo Bassetti, direttore del reparto delle malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova . Gli 11 facevano parte del canale Telegram Feedpress.me - Minacce di morte via Telegram a Matteo Bassetti: cinque condanne Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 30 ottobre 2024)in abbreviato , con pene comprese tra gli otto mesi e un anno e quattro mesi, due patteggiamenti e quattro rinvii a giudizio. E’ quanto deciso dal giudice per le 11 persone accusate di stalking di gruppo e istigazione a delinquere ai danni di, direttore del reparto delle malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova . Gli 11 facevano parte del canale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Minacce di morte via Telegram a Matteo Bassetti: cinque condanne

Cinque condanne in abbreviato, con pene comprese tra gli otto mesi e un anno e quattro mesi, due patteggiamenti e quattro rinvii a giudizio. E’ quanto deciso dal giudice per le 11 persone accusate di ...

