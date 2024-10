Maradona atmosfera pazzesca nei Quartieri Spagnoli | il VIDEO è da pelle d’oca

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Quest’oggi Napoli e i napoletani commemorano Diego Armando, in quello che sarebbe stato il giorno del suo sessantaquattresimo compleanno: grande omaggio ai. Napoli si ferma per ricordare Diego Armando. El Pibe de Oro, quest’oggi, avrebbe compiuto sessantaquattro anni, occasione per i tifosi azzurri per ricordarlo nuovamente, a quasi quattro anni dalla sua prematura scomparsa. Anche dopo Milan – Napoli, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha dedicato la grande vittoria di Milano contro i rossoneri proprio al mai dimenticato campione argentino.