Lo scontro a distanza tra Reagan e Brežnev per il controllo dei cieli

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) In seguito al fallimento dell’operazione Eagle Claw nell’aprile 1980 e dopo la tragica conclusione della crisi degli ostaggi in Iran, innescata dall’assalto all’ambasciata americana a Teheran nel 1979 e risolta solo grazie alla mediazione del governo algerino il 20 gennaio del 1981, gli Stati Uniti avevano dovuto assistere a una poderosa diffusione di americanofobia e testimoniare, impotenti, all’invasione dell’armata sovietica in Afghanistan. Non ufficiale ma noto, il supporto di Washington alla guerriglia dei mujahidin contro l’esercito sovietico – lì per puntellare il governo, ormai fantoccio, della Repubblica Democratica dell’Afghanistan – si sarebbe prolungato per anni, rivelando una crepa profonda nella leadership americana.