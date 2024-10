Licenziamenti Ilva in As. Rizzo (Usb): “Mantenuto impegno preso a Taranto la scorsa settimana, si annullano i provvedimenti precedenti e si segue l’iter previsto dal contratto” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano“Come abbiamo chiesto al Ministro del Lavoro, Marina Calderone, la scorsa settimana in occasione dell’incontro tenuto in fabbrica, a Taranto, vengono annullati i Licenziamenti immediati, per sopraggiunta età pensionabile, fatti recapitare ai cinque lavoratori, e viene fatta comunicazione in base alla quale il rapporto terminerà solo dopo il periodo di preavviso.In base alla comunicazione ricevuta dai lavoratori, tre di Taranto e due di Genova, il 16 ottobre scorso, i provvedimenti avrebbero determinato l’immediata cessazione dal lavoro. Ora invece vengono accolte le nostre richieste e vengono quindi rispettati i tempi, come previsto dal contratto.Ringraziamo per questo risultato certamente il Ministro Calderone e commissari Ilva e la dott.ssa Daniela Savi, commissario Ilva in As”. Lo fa sapere in una nota Franco Rizzo, Esecutivo Confederale USB. Tarantinitime.it - Licenziamenti Ilva in As. Rizzo (Usb): “Mantenuto impegno preso a Taranto la scorsa settimana, si annullano i provvedimenti precedenti e si segue l’iter previsto dal contratto” Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano“Come abbiamo chiesto al Ministro del Lavoro, Marina Calderone, lain occasione dell’incontro tenuto in fabbrica, a, vengono annullati iimmediati, per sopraggiunta età pensionabile, fatti recapitare ai cinque lavoratori, e viene fatta comunicazione in base alla quale il rapporto terminerà solo dopo il periodo di preavviso.In base alla comunicazione ricevuta dai lavoratori, tre die due di Genova, il 16 ottobre scorso, iavrebbero determinato l’immediata cessazione dal lavoro. Ora invece vengono accolte le nostre richieste e vengono quindi rispettati i tempi, comedal.Ringraziamo per questo risultato certamente il Ministro Calderone e commissarie la dott.ssa Daniela Savi, commissarioin As”. Lo fa sapere in una nota Franco, Esecutivo Confederale USB.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Licenziamenti Ilva in As. Rizzo (Usb): “Mantenuto impegno preso a Taranto la scorsa settimana, si annullano i provvedimenti precedenti e si segue l’iter previsto dal contratto”; I servizi di Kyma Mobilità per i cimiteri comunali; Taranto, presidio Usb davanti a direzione ex Ilva in attesa della visita della ministra Calderone; Cinque lettere di licenziamento per lavoratori ex Ilva in Amministrazione Straordinaria; INDUSTRIA, siderurgia. Taranto, crisi ex Ilva: Usb incontra ministro Calderone; L'operaio ex Ilva licenziato per un post sulla fiction con la Ferilli è stato reintegrato; Leggi >>>

Cinque lettere di licenziamento per lavoratori ex Ilva in Amministrazione Straordinaria

(informazione.it)

Cinque lavoratori dell’ex Ilva ... Francesco Rizzo e Sasha Colautti, rappresentanti dell’esecutivo confederale Usb, hanno espresso sdegno per le modalità con cui i licenziamenti sono stati ...

Riesame AIA ex Ilva, tutto da rifare

(informazione.it)

Il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d’Italia S.

Taranto, presidio Usb davanti a direzione ex Ilva in attesa della visita della ministra Calderone

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Invocate tutele per i 1600 lavoratori rimasti alle dipendenze di Ilva in As in cassa integrazione a zero ore dall’1 novembre 2018, di cui è ancora incerto il futuro occupazionale ...

Ex Ilva: presidio Usb a Taranto in attesa arrivo Calderone

(ansa.it)

In attesa dell'annunciata visita della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone è in atto davanti alla direzione dello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto un presidio org ...