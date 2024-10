L'ex carcere verrà demolito: arrivano 70 appartamenti in affitto per famiglie (e negozi) (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al posto dell’ex carcere, abbandonato da anni, arriveranno 70 appartamenti. Un complesso residenziale che vedrà la luce in via Mentana dove troveranno spazio abitazioni in affitto per famiglie. La giunta ha approvato, tramite delibera, lo schema di convenzione per il permesso di costruire volto Monzatoday.it - L'ex carcere verrà demolito: arrivano 70 appartamenti in affitto per famiglie (e negozi) Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Al posto dell’ex, abbandonato da anni, arriveranno 70. Un complesso residenziale che vedrà la luce in via Mentana dove troveranno spazio abitazioni inper. La giunta ha approvato, tramite delibera, lo schema di convenzione per il permesso di costruire volto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L'ex carcere verrà demolito: arrivano 70 appartamenti in affitto per famiglie (e negozi); Vallanzasca lascerà il carcere, verrà trasferito in Rsa per le condizioni di salute; Vallanzasca esce dal carcere, sarà trasferito in una Casa di cura; POLO GIUDIZIARIO DI TRENTO: FUGATTI, LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EX CARCERE SARÀ ULTIMATA NEL 2026; Un ex carcere femminile di New York sarà trasformato in alloggi a prezzi accessibili; Renato Vallanzasca esce dal carcere dopo 52 anni: l'ex bandito con 4 ergastoli sarà trasferito in una Rsa; Leggi >>>

L'ex carcere verrà demolito: arrivano 70 appartamenti in affitto per famiglie (e negozi)

(monzatoday.it)

Come sarà il nuovo edificio che ospiterà circa 70 abitazioni e attività commerciali al piano terra. I lavori inizieranno nel 2025 ...

Chi è Carmine Gallo, l'ex poliziotto accusato di aver violato gli archivi riservati dello Stato

(wired.it)

Noto per indagini storiche come la liberazione di Alessandra Sgarella e l'arresto dei mandanti dell'omicidio Gucci, è finito ai domiciliari con l'accusa di aver violato gli archivi riservati del minis ...

A Campi Salentina l'inaugurazione dell'ex carcere: al suo posto un centro per minori

(leccesette.it)

La struttura sita in via Novoli ospiterà un centro socio-educativo diurno per minori. Venerdì sera il taglio del nastro.

Trapani, chiesta una condanna a quattro anni e mezzo per l’ex vescovo Miccichè: “Dirottati 400mila euro di fondi dell’8 per mille”

(ilfattoquotidiano.it)

Quattro anni e mezzo di carcere con l’accusa di peculato. È questa la pena richiesta dalla procura di Trapani per monsignor Francesco Miccichè, ex vescovo della città siciliana. Secondo l’accusa, rapp ...