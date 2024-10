Ilfattoquotidiano.it - “Le Spice Girls mi hanno cacciata dal gruppo Whatsapp perché dico quello che penso. Non vogliono fare un tour? Sono delle teste di c***”: parla Mel B

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Faida interna alle? Così potrebbe sembrare, a giudicare dalle parole che Mel B, conosciuta anche con il nome di Scary, ha rilasciato al programma televisivo britannico Never Mind the Buzzcocks. La 49enne, cui vero nome è Melanie Brown, avrebbe insultato le sue ex colleghedopo un loro rifiuto, riportato da The Sun, circa una possibile reunion della band. Nel corso del programma, a Brown sarebbe stato chiesto come mai fosse statadal, un argomento, spiega People, che la performer aveva già affrontato lo scorso aprile: “del Nord echee sento. Continuo a dire alle ragazze: ‘Dobbiamo tornare in”, avrebbe risposto Mel B, svela The Sun.