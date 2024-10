Le nuove generazioni vogliono meno sesso nei film e nelle serie tv: lo studio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un recente studio dell'Università di Los Angeles ha portato a galla lo scarso interesse delle nuove generazioni per il sesso nei film e nelle serie tv. Ecco i dati Ilgiornale.it - Le nuove generazioni vogliono meno sesso nei film e nelle serie tv: lo studio Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un recentedell'Università di Los Angeles ha portato a galla lo scarso interesse delleper ilneitv. Ecco i dati

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Le nuove generazioni vogliono meno sesso nei film e nelle serie tv: lo studio; I teenager, secondo uno studio UCLA, vogliono meno scene di sesso e storie d'amore in film e serie; “Le generazioni non esistono”; Generazione No Kids, perché le coppie giovani non vogliono figli?; Quasi due italiani su tre vogliono lavorare di meno. Lo "stretto e indispensabile" è la nuova regola; Sabino Pavone: «Prendersi cura delle nuove generazioni per imparare a leggere il mondo»; Leggi >>>

Le Nuove Generazioni Stanno Bevendo Meno

(msn.com)

La combinazione di salute e facilità di intrattenimento, unita a una crescente offerta di opzioni senza alcol, ha cambiato il comportamento delle nuove generazioni. Questa tendenza è destinata a ...

Denatalità, nuove generazioni e futuro: le misure da mettere in campo

(interris.it)

Bisogna aiutare concretamente la prospettiva futura delle giovani generazioni, dando loro un lavoro dignitoso, con l’obiettivo di permettere loro di costruirsi una famiglia ...

L'aspettativa di vita non è più in aumento: le nuove generazioni moriranno prima?

(gazzetta.it)

Frenata per l'aumento dell'aspettativa di vita in Italia. Ecco perché ora i giovani hanno molte meno possibilità di raggiungere i cento anni d'età.

I giovani non hanno più voglia di guidare? Ecco cosa sta accadendo negli ultimi anni in Italia

(rtl.it)

Video nuove generazioni Video nuove generazioni

Secondo uno studio, i premi RC Auto in media hanno ormai abbondantemente superato i 1.000 euro per gli under 25 ...