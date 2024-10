Anteprima24.it - Le altre di C, caos a Foggia: Brambilla si dimette

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono giorni turbolenti per la panchina delche non ha ancora trovato un nuovo tecnico dopo l’addio di Capuano. La società, dopo la fine nei giorni scorsi del rapporto con l’ex allenatore del Taranto, ha richiamato misterper affidargli di nuovo la squadra dopo l’esonero del 26 settembre. Tuttavia, il trainer con il quale aveva iniziato la stagione prima dell’avvento di Capuano ha declinato l’offerta rassegnando le sue dimissioni. Per il match contro il Cerignola, quindi, sarà mister Zangla della Primavera a guidare i Satanelli. Questa la nota della società rossonera: “Il Calcio1920 comunica di aver convocato il tecnico Massimoper valutare un suo ritorno sulla panchina rossonera.