Laurea in infermieristica e logopedia | il benvenuto agli studenti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna giornata intensa, ricca di emozioni, quella vissuta ieri presso il Polo Sanitario/Universitario di Grottaminarda per dare ilai nuovi iscritti e per salutare indi del Corso didell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli. Una sorta di passaggio del testimone che ha assunto particolare rilevanza alla luce del fatto che nei mesi scorsi si era temuto per la soppressione del corso universitario di. Ed invece non solo non è stato soppresso ma è stato potenziato in termini di alta formazione, tecnologia, strutture. All’inaugurazione dell’anno accademico presente, tra gli altri, il Vescovo di Ariano/Lacedonia Monsignor Sergio Melillo.