Intelligenza artificiale. Liste d’attesa ed esami: uno sguardo al futuro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le Liste d’attesa, la telemedicina e l’Intelligenza artificiale applicata ai percorsi clinici. E poi gli stati generali della prevenzione, la governance del personale, la partnership tra pubblico e privato. Quattro giorni per parlare di tutto questo e di molto altro al Forum Risk Management in sanità di Arezzo Fiere. Ad aprire le sessioni di lavori ci sarà il Ministro della salute Schillaci. Sempre nella prima giornata ad Arezzo arriveranno i Presidenti di regione che si confronteranno sui temi aperti dal ministro. Il tema del forum 2024 punta a un nuovo sistema sanitario. Lanazione.it - Intelligenza artificiale. Liste d’attesa ed esami: uno sguardo al futuro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le, la telemedicina e l’applicata ai percorsi clinici. E poi gli stati generali della prevenzione, la governance del personale, la partnership tra pubblico e privato. Quattro giorni per parlare di tutto questo e di molto altro al Forum Risk Management in sanità di Arezzo Fiere. Ad aprire le sessioni di lavori ci sarà il Ministro della salute Schillaci. Sempre nella prima giornata ad Arezzo arriveranno i Presidenti di regione che si confronteranno sui temi aperti dal ministro. Il tema del forum 2024 punta a un nuovo sistema sanitario.

Si parlerà dell’IA per i percorsi clinici e stati generali della prevenzione. La governance del personale, la partnership tra pubblico e privato.

Liste d'attesa infinite, promesse mancate e nuovi Cup regionali: mentre la Giunta Cirio e il Governo annunciano soluzioni futuristiche, i cittadini fanno i conti con prenotazioni al 2025. Valle (Pd): ...

