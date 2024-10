Il tavolo con i sindacati: "Sicurezza e ’cassa’ al 100%" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La verifica di quanto avvenuto con la prospettiva di una ripresa in Sicurezza e la garanzia di continuità occupazionale e salariale. Sono questi i due punti fondamentali sui quali si è concentrato l’incontro di ieri pomeriggio tra i sindacati e i vertici della Toyota a seguito dell’esplosione di mercoledì scorso nello stabilimento di Borgo Panigale costata la vita a due operai, Fabio Tosi e Lorenzo Cubello. "Sul primo punto – fanno sapere in una nota congiunta Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil – l’azienda si è resa disponibile a definire un protocollo condiviso che garantisca un confronto costante tra Rsu, Rls e direzione aziendale in merito alla gestione della verifica della messa in Sicurezza degli edifici, della certificazione di tutti gli impianti generali e produttivi e di tutte le attrezzature". Ilrestodelcarlino.it - Il tavolo con i sindacati: "Sicurezza e ’cassa’ al 100%" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La verifica di quanto avvenuto con la prospettiva di una ripresa ine la garanzia di continuità occupazionale e salariale. Sono questi i due punti fondamentali sui quali si è concentrato l’incontro di ieri pomeriggio tra ie i vertici della Toyota a seguito dell’esplosione di mercoledì scorso nello stabilimento di Borgo Panigale costata la vita a due operai, Fabio Tosi e Lorenzo Cubello. "Sul primo punto – fanno sapere in una nota congiunta Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil – l’azienda si è resa disponibile a definire un protocollo condiviso che garantisca un confronto costante tra Rsu, Rls e direzione aziendale in merito alla gestione della verifica della messa indegli edifici, della certificazione di tutti gli impianti generali e produttivi e di tutte le attrezzature".

Sindacati sulle barricate: "Sicurezza, più rappresentanti"

Cgil, Cisl e Uil martedì incontreranno i responsabili della ditta del Bargellino "Tavolo permanente per seguire gli sviluppi. E uno a livello metropolitano, per fermare la strage" .

Toyota: rebus sequestro. Pesa l’incognita tempi

Summit a Roma tra l’azienda, il ministro Calderone e il viceministro Bignami. Il piano: stipendi al 100% per tutti e impegno a restare (per ora) a Bologna ...

Edilizia, l’appello del sindacato: "Appalti tra irregolarità e disagi. Ora si convochi subito un tavolo"

Rodolfo Ferraro (Fillea Cgil): "Lavoratori in nero, operai sotto inquadrati e condizioni non adeguate. Nei cantieri ci sono situazioni allarmanti: chiediamo al sindaco di mettere in campo azioni concr ...

Esplosione Toyota, lo sciopero dei sindacati per porre fine all’ecatombe dei morti sul lavoro: “Anche l’IA vigili sulla sicurezza”

Esplosione Toyota, lo sciopero di 8 ore dei sindacati per la sicurezza. "Investire nell'IA per abbattere i rischi sul lavoro".