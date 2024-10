Il Senato dà l’autorizzazione a procedere nei confronti di Carlo Calenda: accostò Mastella a Cuffaro e Cesaro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’aula del Senato ha dato l’ok all’autorizzazione a procedere, per sindacabilità, nei confronti di Carlo Calenda: il leader di Azione andrà quindi a processo per diffamazione aggravata dopo essere stato querelato da Clemente Mastella per un tweet in cui, secondo l’ex ministro della Giustizia, Calenda l’ha associato alla mafia. A favore della richiesta, i gruppi di centrosinistra per un totale di 54 voti mentre il centrodestra si è astenuto con 85 voti. Nessun voto contrario. Il voto dell’Aula ha confermato il voto della Giunta delle elezioni e immunità dell’1 ottobre scorso, anche negli schieramenti tra maggioranza e opposizioni. Con l’unica differenza del voto di Avs, che in quella occasione era assente. Ilfattoquotidiano.it - Il Senato dà l’autorizzazione a procedere nei confronti di Carlo Calenda: accostò Mastella a Cuffaro e Cesaro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’aula delha dato l’ok al, per sindacabilità, neidi: il leader di Azione andrà quindi a processo per diffamazione aggravata dopo essere stato querelato da Clementeper un tweet in cui, secondo l’ex ministro della Giustizia,l’ha associato alla mafia. A favore della richiesta, i gruppi di centrosinistra per un totale di 54 voti mentre il centrodestra si è astenuto con 85 voti. Nessun voto contrario. Il voto dell’Aula ha confermato il voto della Giunta delle elezioni e immunità dell’1 ottobre scorso, anche negli schieramenti tra maggioranza e opposizioni. Con l’unica differenza del voto di Avs, che in quella occasione era assente.

