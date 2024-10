Ilfattoquotidiano.it - “I sostenitori di Trump sono spazzatura”: la gaffe di Biden. Harris prende le distanze

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Forse è stata una, o forse era intenzionale offendere idi. Proprio come fece Hillary Clinton nel 2016. Certo è che Joeha provato ad aggiustare il tiro dopo che la polemica era esplosa, ma l’effetto tra gli elettori a pochi giorni dal voto sarà tutto da vedere. Il presidente americano, tornando sulla battuta razzista del comico Tony Hinchcliffe contro Puerto Rico al comizio del tycoon a New York – che aveva definito il territorio americano “un’isola galleggiante di”, aggiungendo poi insulti razzisti sui latinos – ha replicato: “L’unicache vedo galleggiare là fuorii suoi“.ha preso nettamente ledalle frasi disottolineando di essere “fortemente in disaccordo con gli attacchi basati sulle scelte elettorali“.