“I Simpson” svelano il “mistero di lunga data”: ecco perché Homer non è mai stato licenziato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era il 17 dicembre 1989 quando, negli Stati Uniti, I Simpson fecero il loro debutto assoluto sul piccolo schermo. Da quel momento in poi, la serie animata ideata da Matt Groening ottiene un successo globale, diventando così un’icona della televisione americana nel mondo. Dalle previsioni sul futuro alle mirabolanti ‘marachelle’ di Bart, sono moltissimi i motivi per cui la famiglia Simpson è una delle più amate nella storia della serialità televisiva americana. Ma, nonostante siano trascorsi oltre trent’anni dalla prima messa in onda, sono ancora tantissimi i dettagli che gli ideatori della serie non hanno mai rivelato al pubblico. Uno di questi riguarda il lavoro di Homer Simpson. Il papà dell’iconica famiglia protagonista della serie, infatti, è uno dei dipendenti della centrale nucleare diretta dall’enigmatico signor Burns. Ilfattoquotidiano.it - “I Simpson” svelano il “mistero di lunga data”: ecco perché Homer non è mai stato licenziato Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Era il 17 dicembre 1989 quando, negli Stati Uniti, Ifecero il loro debutto assoluto sul piccolo schermo. Da quel momento in poi, la serie animata ideata da Matt Groening ottiene un successo globale, diventando così un’icona della televisione americana nel mondo. Dalle previsioni sul futuro alle mirabolanti ‘marachelle’ di Bart, sono moltissimi i motivi per cui la famigliaè una delle più amate nella storia della serialità televisiva americana. Ma, nonostante siano trascorsi oltre trent’anni dalla prima messa in onda, sono ancora tantissimi i dettagli che gli ideatori della serie non hanno mai rivelato al pubblico. Uno di questi riguarda il lavoro di. Il papà dell’iconica famiglia protagonista della serie, infatti, è uno dei dipendenti della centrale nucleare diretta dall’enigmatico signor Burns.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: I Simpson svelano il mistero: perché Homer non perde mai il lavoro?; “I Simpson”, Homer non strangolerà più Bart: la svolta storica; Homer Simpson licenziato? Ecco il segreto del suo eterno impiego; La Batmobile dei film di Nolan in vendita per 3 milioni di dollari; Mister Movie | Homer Simpson licenziato? Ecco il segreto del suo eterno impiego; Bannon esce dal carcere e nel suo podcast esorta i sostenitori di Trump a non far "rubare le elezioni come nel 2020"; Leggi >>>

Dopo 35 anni i Simpson risolvono il grande mistero di Homer

(msn.com)

L'episodio dei Simpson svela la verità Negli anni i Simpson hanno spesso predetto il futuro, ma questa volta la serie ha fatto un salto indietro nel tempo per fare chiarezza su un dettaglio che rigua ...

I Simpson svelano il mistero: perché Homer non perde mai il lavoro?

(informazione.it)

I Simpson sono pronti a festeggiare un compleanno speciale: a dicembre 2024, la serie spegnerà ben 35 candeline, confermandosi uno degli show animati più longevi della storia. Per celebrare l’evento, ...

I Simpson svelano un grande segreto: perché Homer ha lo stesso lavoro da 35 anni?

(serial.everyeye.it)

Sono 35 anni che, nonostante tutto - veramente tutto - il Signor Burns continua a tenere Homer alla centrale nucleare. E ora sappiamo il perché.

I Simpson, l'ultimo episodio ha finalmente risposto a una domanda che i fan si pongono da 35 anni

(informazione.it)

A distanza di 35 anni dal debutto della serie, I Simpson hanno finalmente dato una risposta a un quesito che i fan si sono sempre posti: ma come fa Homer a mantenere il suo posto di lavoro presso la c ...