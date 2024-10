I big del governo . Meloni, Salvini e Tajani in arrivo per Ugolini (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’"effetto Liguria" porterà in città la triade di governo. In effetti, a distanza di un giorno dalla vittoria di Marco Bucci (e del centrodestra), nel quartier generale di Elena Ugolini e tra i partiti che la sostengono c’è un certo fermento. Da quello che trapela, infatti, il centrodestra galvanizzato dopo la vittoria al primo round delle Regionali punta a calare il tris dei big. Secondo i beninformati, quindi, a tirare la volata alla preside potrebbe arrivare la premier Giorgia Meloni, accompagnata dai vicepremier e leader dei partiti alleati Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia). In pratica, come successo con Bucci a Genova, anche al comizio finale di Ugolini filtra che ci sarà la riedizione (con foto) dei leader di centrodestra uniti. Ilrestodelcarlino.it - I big del governo . Meloni, Salvini e Tajani in arrivo per Ugolini Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’"effetto Liguria" porterà in città la triade di. In effetti, a distanza di un giorno dalla vittoria di Marco Bucci (e del centrodestra), nel quartier generale di Elenae tra i partiti che la sostengono c’è un certo fermento. Da quello che trapela, infatti, il centrodestra galvanizzato dopo la vittoria al primo round delle Regionali punta a calare il tris dei big. Secondo i beninformati, quindi, a tirare la volata alla preside potrebbe arrivare la premier Giorgia, accompagnata dai vicepremier e leader dei partiti alleati Matteo(Lega) e Antonio(Forza Italia). In pratica, come successo con Bucci a Genova, anche al comizio finale difiltra che ci sarà la riedizione (con foto) dei leader di centrodestra uniti.

La premier e i vice pronti a tirare la volata per la candidata di centrodestra. FdI, Lega e FI galvanizzati dall’effetto Liguria: "Un buon segnale".

La Lega investe tutta se stessa sulla vittoria di Marco Bucci, sindaco di Genova che aspira a traslocare nella stanza dei bottoni della Regione. In un hotel extralusso del centro città sbarcano, con l ...

Fermi tutti: in Liguria non ha vinto la destra. È certamente vero che ha perso la sinistra. Ha vinto il centro. Nella Regione ha operato, e non da oggi, un laboratorio che in questi anni ha lavorato, ...

In fase di definizione la chiusura di campagna elettorale a sostegno di Andrea Orlando. Attesi, tra gli altri, Schlein e Conte. Domani al Bristol Salvini e i ministri della Lega ...