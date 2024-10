.com - Harris attacca a Trump: “Instabile e consumato dal rancore”. Nuova gaffe di Biden

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Kamalaha chiamato gli americani a “voltare pagina rispetto ai drammi e ai conflitti, alle paure e alle divisioni”: rivolta ai suoi sostenitori riuniti al The Ellipse, il parco a sud della Casa Bianca, nel cuore di Washington, dove Donaldpronunciò il discorso al quale seguì l’assalto a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021,ha definito il suo rivale “”, “dal”.ha passato l’ultimo decennio a dividere gli americani e instillare in loro la paura, ha accusato, che si è invece impegnata ad “essere il presidente di tutti gli americani, mettere sempre il paese al di sopra del partito e della sua persona”, alla ricerca di soluzioni di compromesso e di buon senso, in ascolto di chi ha scelto di non sostenerla. “Tra meno di 90 giorni, o Donaldo io saremo nello Studio Ovale”, ha affermato.